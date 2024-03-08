ABD'li elektrikli araç girişimi Rivian, yeni SUV modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Markanın ilk modelinden belirgin oranda daha küçük olan yeni elektrikli SUV'lar, R2 ve R3 olarak adlandırıldı.

ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor Haberi Görüntüle

Yeni modeller ile birlikte, şirketin Illinois fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 150 bin adetten, 215 bin adede yükselmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, R2 ve R3 aynı platformu paylaşıyor. R2'nin 2026'da, fiyatı daha uygun olacak R3'ün ise 2028'de yollara çıkması bekleniyor.

R2'nin ABD'de 45 bin dolardan, R3'ün ise 40 bin dolardan başlayan fiyatlar ile satılması öngörülürken, her iki modelin de Avrupa'ya gelişine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'li üreticiden yapılan açıklamaya göre, her iki SUV modelin de tek, çift ve üç adet elektrikli motor seçenekleri tüketicinin beğenisine sunulacak.