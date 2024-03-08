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        Haberler Ekonomi Otomobil Rivian'dan 2 yeni elektrikli SUV - Otomobil Haberleri

        ABD'li üreticiden 2 yeni elektrikli SUV

        Avrupa'dan sonra ABD'li üreticiler arasındaki elektrikli otomobil rekabeti de kızışıyor. ABD'li elektrikli araç girişimi Rivian, ilk modelinden belirgin oranda daha küçük olan yeni elektrikli SUV modellerini tanıttı. R2 ve R3 olarak adlandırılan otomobillerin, 40 bin dolardan satılması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 09:15 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:16
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        ABD'li üreticiden 2 yeni elektrikli SUV
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        ABD'li elektrikli araç girişimi Rivian, yeni SUV modelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

        Markanın ilk modelinden belirgin oranda daha küçük olan yeni elektrikli SUV'lar, R2 ve R3 olarak adlandırıldı.

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        Yeni modeller ile birlikte, şirketin Illinois fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 150 bin adetten, 215 bin adede yükselmesi bekleniyor.

        Yapılan açıklamaya göre, R2 ve R3 aynı platformu paylaşıyor. R2'nin 2026'da, fiyatı daha uygun olacak R3'ün ise 2028'de yollara çıkması bekleniyor.

        R2'nin ABD'de 45 bin dolardan, R3'ün ise 40 bin dolardan başlayan fiyatlar ile satılması öngörülürken, her iki modelin de Avrupa'ya gelişine kesin gözüyle bakılıyor.

        ABD'li üreticiden yapılan açıklamaya göre, her iki SUV modelin de tek, çift ve üç adet elektrikli motor seçenekleri tüketicinin beğenisine sunulacak.

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