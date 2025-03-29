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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Rıza Çalımbay: İyi bir galibiyet aldık! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Rıza Çalımbay: İyi bir galibiyet aldık!

        Adana Demirspor'u sahasında 5-1 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık ama bu galibiyet bizim için yetmez. Bizim daha çok maçımız var, kritik maçlarımız var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:30
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        "İyi bir galibiyet aldık!"
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden ve sahadan 5-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 8. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Adana Demirspor'u herkes küçümser ligdeki konum itibariyle ama kolay bir maç değildi. Maçın başından sonun kadar iyi oynadık. Zorlandığımız anlar oldu onları atlattık. İyi bir galibiyet aldık ama bu galibiyet bizim için yetmez. Bizim daha çok maçımız var, kritik maçlarımız var. Bu tür maçlardan çekiniyordum ama diğer maçlarda içim rahat. Taraftarlar gelirlerse çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

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