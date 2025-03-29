Rıza Çalımbay: İyi bir galibiyet aldık!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden ve sahadan 5-1 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 8. galibiyeti alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Adana Demirspor'u herkes küçümser ligdeki konum itibariyle ama kolay bir maç değildi. Maçın başından sonun kadar iyi oynadık. Zorlandığımız anlar oldu onları atlattık. İyi bir galibiyet aldık ama bu galibiyet bizim için yetmez. Bizim daha çok maçımız var, kritik maçlarımız var. Bu tür maçlardan çekiniyordum ama diğer maçlarda içim rahat. Taraftarlar gelirlerse çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.