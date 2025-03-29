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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti! | Son dakika haberleri

        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!

        İstanbul'da, 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medya üzerinden küfürleşmesiyle başlayan kavga cinayetle bitti. Sokakta karşılaşan arkadaşların birbirine çekiç ve bıçakla saldırdığı kavgada 16 yaşındaki Kudbettin Berat Çimenli hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 17 yaşındaki Kağan İ.'nin ifadesinde, "Önce o bana çekiçle vurdu, ben de kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:49
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        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
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        İstanbul Başakşehir'de olay, dün saat 14.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nigar sokaktaki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli (16) ve Kağan İ. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

        ÇEKİÇ VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

        Kudrettin Berat Çimenli, 16 yaşında hayata veda etti.
        Kudrettin Berat Çimenli, 16 yaşında hayata veda etti.

        DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, Kağan İ. çekiçle vururken, Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı. Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        16 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kaldırılırken Kağan İ. koşarak kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Kağan İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

        "SOSYAL MEDYADA KÜFÜRLEŞTİK"

        Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

        Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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