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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon haberleri: Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!

        Trabzon'daki lunaparkta, ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletindeki demire başını çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:35
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        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
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        Trabzon'da edinilen bilgiye göre, 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı ranger oyun aletine bindi.

        BAŞINI ÖNÜNDEKİ DEMİRE ÇARPTI

        AA'daki habere göre Sağır, iddiaya göre, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sağır, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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