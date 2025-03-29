Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası bastırdı.

7 KANO DEVRİLDİ 14 SPORCU SUYA DÜŞTÜ DHA'daki habere göre bu sırada gölde bulunan 7 kanodaki 14 sporcu suya düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Sporculardan 12’si kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ekipler tarafından kurtarıldı. REKLAM

KAAN EGE ARANIYOR Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmaları sırasında kayıp olan Kaan Ege Baran’ın (15) kullandığı kano sazlıkların arasında bulundu. Çalışmalara AFAD ekiplerinin yan sıra Kocaeli'den gelen dalgıç polisler de destek veriyor.