Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
Samsun'da, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretine giden iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 4 kişi yaralandı. Polis, kaçan zanlıları arıyor
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sabah saatlerinde kabir ziyareti için Göğceli Mezarlığı’na giden iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
TARAFLAR SİLAHLARINI ÇEKTİ
DHA'daki habere göre kavgada taraflar silahlarını çekip birbirine ateş etti, 2’si kadın 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAÇAN ZANLILAR ARANIYOR
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.