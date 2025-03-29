Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?

        Uzmanı açıkladı... Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?

        Ramazan Bayramına bir kala, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, çarpıcı bilgiler verdi: "Türkiye genelinde bayram süresince günlük 1750 ton tüketim bekliyoruz, bunun yaklaşık üçte biri İstanbul'da olacaktır. Bazı kötü niyetli satıcıların baklavanın içine ay çekirdeği, bezelye, yer fıstığı gibi ürünleri gıda boyasıyla karıştırdığını duyuyoruz. Bayramlarda merdiven altı imalat biraz artar. Piyasada 150-200 TL'ye baklava satıldığını duyuyoruz. 150-200 TL'ye baklava olmaz. Bu bayram ortalama, 500 TL'den 1400 TL'ye kadar baklava var. Yaptığımız hesaplamalara göre, 500 TL altında satılan baklavaya şüpheyle bakmak gerekir."

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 07:24 Güncelleme: 29.03.2025 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        ABONE OL

        Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik bayramın vazgeçilmezi olarak bilinen tatlıcılara da yansıdı. Sektör temsilcileri her ne kadar geçen yıllara göre durgunluk olduğunu söylese de tüketiciler yine de bayram baklavasından vazgeçmiyor, talebe yetişmeye çalışan imalathaneler bu bayram için tam kapasite mesai yapıyor.

        "YOĞUNLUK ARTMIŞ DURUMDA"

        Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım.
        Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım.

        AA'da yer alan habere göre Ramazan ayında diğer aylara oranla yükselen yoğunluk, bayramla birlikte daha da artmış durumda. Bayram telaşına giren baklavacılar, mağaza satışlarının yanı sıra online siparişlere yetişmek için çaba gösteriyor.

        "GÜNLÜK TÜKETİM BEKLENTİMİZ 1750 TON"

        Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Sektörümüzde bayram hazırlıkları devam ediyor. Türkiye genelinde bayram süresince günlük 1750 ton tüketim bekliyoruz, bunun yaklaşık üçte biri İstanbul'da olacaktır.

        REKLAM

        "JAPONYA BAKLAVAYI SEVDİ"

        İhracatımızda günden güne gelişme var çünkü artık sektör baklavayı yurt dışına ihracat yapmanın çeşitli yollarını buluyor. Şu an da donuk ihracat yapılıyor, şerbetsiz, paket halinde ihracat yapılabiliyor. Bu çeşitlemelerle dışarıya baklava daha fazla satılır hale geldi. Son 3-4 seneden beri Japonya'ya baklava ihracatında önemli artış var, Uzakdoğuluları pek tatlı sevmeyen millet olarak biliriz ama Japonya Türk baklavasını sevmeye başladı."

        "MOR BAKLAVAYI BİLİNEN YERDEN ALIN"

        Tüketicilerin bu bayram yine en fazla klasik fıstıklı ve cevizli baklava tercih ettiğine değinen Yıldırım, soğuk baklava ve midye baklavanın da klasikler arasında yerini aldığını söyledi. Yıldırım, şeker hastaları için hayata geçirilen mor baklavaya da önemli talep olduğuna işaret ederek, "Sağlık her şeyden mühim, mor baklavanın bilinen yerlerden alınması önemli" dedi.

        REKLAM

        "150-200 TL'YE BAKLAVA OLMAZ"

        Yıldırım, bayram yoğunluğu arasında tüketicilere şu uyarılarda bulundu: "Bayramlarda merdiven altı imalat biraz artar. Piyasada 150-200 TL'ye baklava satıldığını duyuyoruz. 150-200 TL'ye baklava olmaz, tüketicilerimiz bu ucuz baklavalara rağbet etmesin. Tüketici bir kilo ucuz baklava alacağına yarım kilo kaliteli baklava alsın, sağlığını düşünsün. Maliyetler bu seviyedeyken bu fiyatlara baklava yapmak mümkün değil, dolayısıyla içine ne koyulduğu belli değil. Sağlığını düşünen tüketiciler bu baklavalara bakmasınlar bile."

        "BEZELYE, AY ÇİÇEĞİ VE YER FISTIĞI KOYUYORLAR"

        Bazı kötü niyetli satıcıların baklavanın içine ay çekirdeği, bezelye, yer fıstığı gibi ürünleri gıda boyasıyla karıştırdığına dikkati çeken Yıldırım, özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde bu durumda artış yaşandığını söyledi.

        "FİYAT ARALIĞI 500 İLÂ 1400 TL"

        Yıldırım, "Bu bayram ortalama, 500 TL'den 1400 TL'ye kadar baklava var. Yaptığımız hesaplamalara göre, 500 TL altında satılan baklavaya şüpheyle bakmak gerekir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ramazan Bayramı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Baba ile kızını öldüren kaza!
        Baba ile kızını öldüren kaza!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 vampir filmi
        En iyi 5 vampir filmi
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!