Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?

Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik bayramın vazgeçilmezi olarak bilinen tatlıcılara da yansıdı. Sektör temsilcileri her ne kadar geçen yıllara göre durgunluk olduğunu söylese de tüketiciler yine de bayram baklavasından vazgeçmiyor, talebe yetişmeye çalışan imalathaneler bu bayram için tam kapasite mesai yapıyor.

"YOĞUNLUK ARTMIŞ DURUMDA" Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım. AA'da yer alan habere göre Ramazan ayında diğer aylara oranla yükselen yoğunluk, bayramla birlikte daha da artmış durumda. Bayram telaşına giren baklavacılar, mağaza satışlarının yanı sıra online siparişlere yetişmek için çaba gösteriyor.

"GÜNLÜK TÜKETİM BEKLENTİMİZ 1750 TON" Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Sektörümüzde bayram hazırlıkları devam ediyor. Türkiye genelinde bayram süresince günlük 1750 ton tüketim bekliyoruz, bunun yaklaşık üçte biri İstanbul'da olacaktır. REKLAM

"JAPONYA BAKLAVAYI SEVDİ" İhracatımızda günden güne gelişme var çünkü artık sektör baklavayı yurt dışına ihracat yapmanın çeşitli yollarını buluyor. Şu an da donuk ihracat yapılıyor, şerbetsiz, paket halinde ihracat yapılabiliyor. Bu çeşitlemelerle dışarıya baklava daha fazla satılır hale geldi. Son 3-4 seneden beri Japonya'ya baklava ihracatında önemli artış var, Uzakdoğuluları pek tatlı sevmeyen millet olarak biliriz ama Japonya Türk baklavasını sevmeye başladı."

"MOR BAKLAVAYI BİLİNEN YERDEN ALIN" Tüketicilerin bu bayram yine en fazla klasik fıstıklı ve cevizli baklava tercih ettiğine değinen Yıldırım, soğuk baklava ve midye baklavanın da klasikler arasında yerini aldığını söyledi. Yıldırım, şeker hastaları için hayata geçirilen mor baklavaya da önemli talep olduğuna işaret ederek, "Sağlık her şeyden mühim, mor baklavanın bilinen yerlerden alınması önemli" dedi. REKLAM

"150-200 TL'YE BAKLAVA OLMAZ" Yıldırım, bayram yoğunluğu arasında tüketicilere şu uyarılarda bulundu: "Bayramlarda merdiven altı imalat biraz artar. Piyasada 150-200 TL'ye baklava satıldığını duyuyoruz. 150-200 TL'ye baklava olmaz, tüketicilerimiz bu ucuz baklavalara rağbet etmesin. Tüketici bir kilo ucuz baklava alacağına yarım kilo kaliteli baklava alsın, sağlığını düşünsün. Maliyetler bu seviyedeyken bu fiyatlara baklava yapmak mümkün değil, dolayısıyla içine ne koyulduğu belli değil. Sağlığını düşünen tüketiciler bu baklavalara bakmasınlar bile."

"BEZELYE, AY ÇİÇEĞİ VE YER FISTIĞI KOYUYORLAR" Bazı kötü niyetli satıcıların baklavanın içine ay çekirdeği, bezelye, yer fıstığı gibi ürünleri gıda boyasıyla karıştırdığına dikkati çeken Yıldırım, özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde bu durumda artış yaşandığını söyledi.