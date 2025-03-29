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        Haberler Magazin Cemre Üker'in güzellik ünvanı geri alındı: Candan Şeviktürk, Türkiye'yi temsil ecek - Magazin haberleri

        Cemre Üker'in güzellik ünvanı geri alındı

        Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey yarışmasında 'Supranational' seçilen Cemre Üker'in ünvanı, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağı için geri alındı. Miss Turkey tarafından açıklamada; yarışmada Türkiye'yi Candan Şeviktürk'ün temsil edeceğini duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:53
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        Tacı geri alındı
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        11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda, Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker, 2'nci olarak ülkemizi Miss Supranational'da temsil etme hakkı kazanmıştı.

        Cemre Üker

        Ancak Cemre Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdi. Üker, Miss Turkey'e yaptığı açıklamada; "İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Miss Turkey tarafından yapılan duyuruda ise; Cemre Üker'in Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdiği ve nedenle güzellik tacının geri alındığını açıklandı. Cemre Üker'den alınan tacın Candan Şeviktürk'e verildiği de belirtildi.

        Candan Şeviktürk

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        Miss Turkey tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Eylül 2024'te yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıstır. 9 - 28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Candan Şeviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan’a teşekkür eder, başarılar dileriz.

        Candan Şeviktürk

        21 yaşında ve 1.73 boyunda olan Candan Şeviktürk, Universita Degli Studi Di Torino Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk 4. sınıf öğrencisi.

        2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, seçilmişti.

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        #Cemre Üker
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