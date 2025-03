Spor yazarları Bodrum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"TAKIMIN GİZLİ LİDERİYDİ"

Murat Özbostan (Sabah): Skriniar hem golünü attı hem de geriden oyunu mükemmel kurdu. Oğuz Aydın... Milli Takım'ın yeni yıldızı son ana kadar koştu, oyunu hiç bırakmadı. Doğru yer ve zamanda golü attı.. Sağ-sol, her yerde vardı. Enerjisi ve coşkusuyla takımının adeta gizli lideriydi. Portekizli teknik adam, 2. yarı Talisca, En-Nesyri, Kostic ve Szymanski gibi isimleri kenara aldı.. Tamamen rotasını G.Saray maçına çevirdi.. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın olması da sürprizdi.. Çok da iyi oynadı.. Livakovic'i ya G.Saray maçına saklamak istedi ya da "İki kalecim de her an hazır olmalı" düşüncesiyle Bodrum maçında farklı bir tercih yaptı.. F.Bahçe için artık en önemli saat bugün 20.30... Beşiktaş'a dua edecek!