Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor

Akciğer sönmesi olarak bilinen pnömotoraksın akciğerin dış zarının yırtılmasıyla geliştiğini belirten Doç. Dr. Karapınar, “Bu durum, akciğer içindeki havanın göğüs boşluğuna kaçmasına yol açar. Kimi zaman kendiliğinden oluşabilir, kimi zaman ise dış etkenlere bağlı olarak gelişir. Özellikle sigara içen bireylerde, akciğerin zayıflaması sonucu risk daha da artar" dedi.

"GENÇLER VE SİGARA KULLANANLAR RİSK ALTINDA"

Bu hastalığın daha çok genç yaş grubunu etkilediğini belirten Doç. Dr. Karapınar, özellikle sigara içenlerde ve uzun boylu, zayıf yapılı erkeklerde yaygın görüldüğünü dile getirdi. Doç. Dr. Karapınar, "Son yıllarda kadınlarda da pnömotoraks vakalarında artış gözlemleniyor. En yaygın belirtisi, göğüste ani ve geçmeyen ağrıdır. Ardından nefes darlığı gelişebilir. Özellikle yaşlı bireylerde, ilk belirti nefes darlığı olabilir" diye konuştu.

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"ELEKTRONİK SİGARA DA RİSKİ ARTIRIYOR"

Sigaranın pnömotoraks üzerindeki etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Karapınar, elektronik sigaranın da risk faktörleri arasında olduğunu belirterek “Sigara, milyonlarca zararlı madde içerir. Akciğer zayıfladığında, dış zar da zayıflar ve yırtılma meydana gelir. Bu durum sadece pnömotoraks riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kanser gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlar" dedi.