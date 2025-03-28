Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Galatasaray, sezonun en kritik derbilerinden birinde Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi için geri sayıma geçilirken, HT Spor olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler...
Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik derbilerinden biri Beşiktaş ile Galatasaray arasında bugün saat 20.30'da oynanacak. Dev maç öncesi iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ve oyuncu karşılaştırmaları...
Mert Günok: Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Galatasaray karşısında takımının en kilit isimlerinden biri olacak. Deneyimli file bekçisi bu sezon 25 lig maçında kalesini korurken, maç başına yaptığı 2.32 kurtarışla öne çıktı. Mert ayrıca 9 lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.
Muslera: Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera da Beşiktaş deplasmanında Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında geliyor. Uruguaylı flle bekçisi bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 26 maçın 8'inde rakiplere gol izni vermedi. Muslera'nın maç başına kurtarış sayısı ise 2.58...
Gedson Fernandes: Beşiktaş'ın son 2 sezondur orta sahadaki en etkili ismi olarak dikkat çeken Gedson Fernandes'e hem savunma hem de hücum anlamında derbide çok iş düşecek. Portekizli yıldız, bu sezon 25 lig maçında forma giyerken, skora 3 golle katkı verdi. Maç başına 2.60 kez top çalan Gedson, girdiği ikili mücadelelerin ise %56.5'ini kazandı.
Torreira: Galatasaray orta sahasının dinamosu olan Lucas Torreira, bu sezon ligde sarı-kırmızılı formayla 25 maça çıktı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine takımının en savaşçı oyuncusu olan Uruguaylı yıldız, girdiği ikili mücadelelerin %51.9'unu kazanarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Torreira ayrıca maç başına 2.44 top çalma istatistiği yakaladı.
Rafa Silva: Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarındaki 1 numaralı silahı olan Rafa Silva'ya derbide yine çok iş düşecek. Ligde 25 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Portekizli yıldız, ceza sahasına koşuları ve kilit pasları ile Galatasaray savunmasını zorlayacak.
Sara: Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı, duran toplardaki başarısı ile sarı-kırmızılıların derbideki en büyük kozlarından biri olacak. Bu sezon 2 gol, 5 asistle 7 gole doğrudan katkıda bulunan yıldız oyuncu, Okan Buruk'un orta sahadaki beyni olacak.
Rashica: Beşiktaş'ta sezona kötü başlasa da son haftalarda form grafiğini yükselten Milot Rashica, derbide siyah-beyazlıların önemli hücum güçlerinden biri olacak. Kosovalı kanat oyuncusu, savunmaya vereceği katkıyla da kilit rol oynayacak. Rashica bu sezon 20 Süper Lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz bu sezon özellikle golcü kimliğiyle öne çıkıyor. Milli kanat oyuncusu, ligde çıktığı 26 maçta 10 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.. Maç başına rakip kaleye 2.12 şut çeken 25 yaşındaki futbolcu, maç başına 6.62 kez ikili mücadelelerde başarılı oldu.
Immobile: Beşiktaş'ın son dönemde performansı tartışılan ismi Ciro Immobile, tecrübesiyle derbide önemli rol oynayacak. Ligde 23 maçta 11 kez fileleri havalandıran İtalyan yıldız, 155 dakikada bir gol atıyor... Immobile rakip kaleye ise maç başına 2.26 şut çekiyor. Immobile, Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı 5-0 kazandığı Süper Kupa maçında 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.
Osimhen: Dev derbide Galatasaray'ın en güveneceği isim şüphesiz Victor Osimhen olacak.. Galatasaray'da yakaladığı formu ükesi Nijerya'da da sürdüren yıldız futbolcu, sarı-kırmızılıların derbideki en büyük gol silahı olacak. Ligde 22 maçta forma giyen Osimhen, attığı 20 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Her 81 dakikada bir gol atan Osimhen, rakip kaleye maç başına 4.41 şut atıyor...