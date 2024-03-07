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        Haberler Gündem Güncel Rize'de çığ düştü! 2 ev hasar aldı - Son dakika

        Rize'de çığ düşen 2 ev hasar gördü

        Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 2 ev hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:05 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:45
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        Rize'de çığ düştü! 2 ev hasar aldı
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        Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 2 ev hasar gördü. Çığ sonrası hasar gören evler kar motoru ile bölgede gezinti yapan vatandaş tarafından görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı 2640 rakımlı Ovit Yaylası'nda çığ düştü. Çığ sonucu yaylada bulunan 2 boş ev kar altında kalıp hasar gördü.

        Bölgede kar motoru ile gezinti yapan bir vatandaş çığ sonucu hasar gören evleri görüntüledi.

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        Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; hasar gören evler ve inşaat malzemelerinin etrafa saçıldığı anlar yer aldı.

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