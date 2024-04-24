Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de silahlı kavga: 1 ölü

        Rize'de silahlı kavga: 1 ölü

        Rize'de iki gün önce bir düğünde tartışan iki kişi, dün akşam saatlerinde yeniden kavga etti. Silahlı kavgaya dönüşen olayda vurulan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 00:50 Güncelleme: 24.04.2024 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de silahlı kavga: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'de bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

        Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, iki gün önce merkeze bağlı Küçükçayır köyündeki bir düğünde, C.K. (21) ile O.K. (30) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, aynı kişiler arasında akşam saatlerinde tekrar tartışma çıktığı, C.K'nin ateş etmesi sonucu yaralanan O.K'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

        Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde 11 boş kovan bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

        *Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #rize
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        UNRWA Genel Komiseri: UNRWA'ya saldırının temel nedeni siyasi
        UNRWA Genel Komiseri: UNRWA'ya saldırının temel nedeni siyasi
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Ankara'da sessiz maç!
        Ankara'da sessiz maç!
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        "Filistin yanlısı öğrencilere Ulusal Muhafızlar müdahale etsin"
        "Tur kaldı İstanbul'a"
        "Tur kaldı İstanbul'a"
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele