        Rize'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Rize'de silahlı kavga: 4 yaralı

        Rize'de tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 20:16 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:16
        Rize'de silahlı kavga: 4 yaralı
        Engindere Mahallesi'nde bir düğün salonu içerisinde 4 kişi arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan R.Ç, Y.K. ve S.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, D.H. ise Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

