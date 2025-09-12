Habertürk
        Rize'de turist uçurumdan düştü | Son dakika haberleri

        Rize'de uçurumdan düşen turist hayatını kaybetti

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde uçurumdan dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 13:49 Güncelleme: 12.09.2025 - 13:49
        Rize'de turist uçurumdan düştü
        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde dün öğleden sonra meydana gelen olayda, bölgede ailesiyle tatil yapan Suudi Arabistan uyruklu M.S.A. (38), çocuğunun uçurumun kenarına düşen topunu almak istedi.

        Bu sırada dengesini kaybeden M.S.A, hemen alttaki dereye yuvarlandı. Metrelerce yükseklikten düşen M.S.A.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, zorlu arazide yaptıkları çalışma sonucu turiste ulaştı. Yapılan incelemede, M.S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. M.S.A.'nın cansız bedeni sedyeyle bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        #rize haberleri
        #turist
        #Son dakika haberler
