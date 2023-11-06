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        RİZE'DE KYK YURDUNDA ZEMİNE ÇAKILAN BOŞ ASANSÖR PANİK YARATTI

        RİZE'de,Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda boş asansör, arıza nedeniyle zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. (22), tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 01:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 01:59
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        RİZE'DE KYK YURDUNDA ZEMİNE ÇAKILAN BOŞ ASANSÖR PANİK YARATTI
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        RİZE'de,Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda boş asansör, arıza nedeniyle zemine çakıldı. Çıktığı asansörün gürültüyle çakılması üzerine fenalık geçiren üniversiteli Seranur D. (22), tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yurt binasından çıkan öğrenciler durumu protesto ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda geldi. 

        Olay, saat 22.00 sıralarında kent merkezi Fener Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Seranur D., tek başına 9'uncu katta bindiği asansörden, giriş katında indi. Öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör, bilinmeyen nedenle arızalanınca, zemine çakıldı. Seranur D., indiği boş asansörün zemine çakılıp, gürültü çıkarması üzerine panikle fenalık geçirdi. Yurtta gürültüyü duyan diğer öğrenciler de kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine yurda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Seranur D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        VALİ İLE REKTÖR YURDA GELDİ

        Öte yandan yurt binasından çıkan öğrenciler, yurt yönetimini protesto etti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da yurda gelerek öğrencilerin sorunlarını dinledi. Vali Baydaş, ihmal iddialarına ilişkin inceleme başlatıp, gerekirse sorumluların görevlerinden alınacağını belirtti. 

        Görüntü Dökümü: 

        Cep telefonu

        -Asansör arızasından sonra çekilen görüntüler

        -Asansör girişinde toplanan öğrenciler

        Aktüel

        -Yurdun bahçesindeki öğrencilerden detaylar

        -Yetkililerin öğrencilere

        -Öğrenciler ile röportaj

        -Rize Valisi ihsan Selim Baydaş´ın açıklamaları

        DHA-Gündem - Türkiye-Rize -

        2023-11-06 01:59:28

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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