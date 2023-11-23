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        Rize'de heyelan; 2 katlı evde hasar oluştu

        RİZE'deheyelan sonucu istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı boş evin temelinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:20
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        Rize'de heyelan; 2 katlı evde hasar oluştu
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        RİZE'deheyelan sonucu istinat duvarının bir bölümü yıkılan 2 katlı boş evin temelinde hasar oluştu.

        Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde Mustafa Devrim'e ait 2 katlı evin bulunduğu yamaç arazide, heyelan meydana geldi. Heyelanla alt kısmında yer alan istinat duvarının bir bölümü yıkılan evin temelinde hasar oluştu. İhbarla bölgeye gelen AFAD ekipleri, sahiplerinin İstanbul'da yaşadığı evde inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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