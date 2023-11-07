Otizmli Yusuf öğretmen, öğrencileriyle buluşmanın hayalini kuruyor

RİZE'de3 yaşında otizm teşhisi aldıktan sonra ailesinin desteği ile resme yeteneği keşfedilen Yusuf Usta (23), özel yetenekle girdiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Öğrencilerine öğretmenlik yapacağı günün hayalini kuran Usta, "Hayallerimi tuvale çizerek, bugüne geldim" dedi.

Resul-Mukaddes Usta çiftinin 2 çocuğundan Yusuf Usta'ya, 3 yaşında otizm tanısı konuldu. Küçük yaştan itibaren özel eğitime alınıp, ailesinin desteğiyle okuma-yazma öğrenen Yusuf, zamanla resme merak saldı. Yaptığı resimlerle özel yeteneği olduğu keşfedilen Yusuf, lise öğrenimini Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı. Özellikle yaptığı manzara resimleri ile dikkati çeken Yusuf, 2019'da girdiği ÖSYM özel yetenek sınavından geçip, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. 4 yıllık öğrenimini de başarıyla tamamlayan Yusuf, bu yıl üniversite diplomasını aldı.

'HAYAL ETTİKLERİMİ TUVALE ÇİZİYORUM'

Öğrencilerine öğretmenlik yapacağı günün hayalini kuran Yusuf Usta, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği'nden bu sene mezun oldum. Manzara resmi yapmayı çok seviyorum. Özellikle özel kardeşlerime öğretmenlik yapmayı çok istiyorum. Onlara doğa ve manzara resmi çizmeyi öğretmek istiyorum. Hayal ettiklerimi tuvale çiziyorum. Hayallerimi tuvale çizerek, bugüne geldim. Şimdiki hayalim; öğrencilerime resim yapmayı öğretmek" dedi.

'SEN YAPMADIĞIN SÜRECE HİÇBİR ŞEY GEÇERLİ OLMAYACAK'

Otizmin engel olmadığını belirten anne Mukaddes Usta da "Yusuf otizm tanısı alana kadar otizm hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Tanı sonrası uzun bir süre otizmi araştırdım. Otizmle ilgili neler yapmam gerektiği hakkında eğitimlere katıldım. Eğitimde hocamın, 'Sen yapmadığın sürece hiçbir şey geçerli olmayacak' şeklindeki sözü, hep aklımda durdu. Yusuf, önce özel eğitime gitti ardından ilk ve ortaokul eğitimini tamamladı. Ardından lise ve üniversitesini bitirdi. Yusuf bağımsız bir birey, yaz dönemi çalışıyor. Her zaman ailesi olarak onun arkasındayız. Yusuf, bizim için bir mucize; çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.