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        Rizesporlu İbrahim Olawoyin: Ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım

        ÇAYKURRizesporlu İbrahim Olawoyin, "Süper Lig´de her karşılama zor. Kiminle oynarsanız oynayın aynı zorlukta oluyor ve neticede sonuç 90 dakika sonra belirleniyor. O yüzden bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:50
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        Rizesporlu İbrahim Olawoyin: Ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım
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        ÇAYKURRizesporlu İbrahim Olawoyin, "Süper Lig´de her karşılama zor. Kiminle oynarsanız oynayın aynı zorlukta oluyor ve neticede sonuç 90 dakika sonra belirleniyor. O yüzden bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım" dedi.

        Süper Lig´in 12´nci haftasında Pazar günü saat 16.00´da evinde İstanbulspor ile karşılaşacak Rizespor, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri´nde idmanla sürdürdü. Rizespor´un deneyimli oyuncusu İbrahim Olawoyin, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        'BU MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR'

        Gaziantep FK maçının psikolojisinden çıktıklarını dile getiren İbrahim Olawoyin, "Son maçın psikolojisinden çıkıp İstanbulspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandık. Antep maçını da kazanmak istiyorduk ama sonuç istediğimiz gibi olmadı ne yazık ki. Ben hem takım arkadaşlarıma hem de teknik ekibe çok güveniyorum. Pazar günü kazanacağımızı söyleyebilirim. Gaziantep maçından sonra arkadaşlarımızla neleri negatif, neleri pozitif yaptığımızı konuştuk. İstanbulspor maçında da yaptığımız pozitif şeyleri sürdürerek bu maçı kazanmamız gerekiyor" dedi.

        `NE PAHASINA OLURSA OLSUN KAZANMAMIZ LAZIM´

        Süper Lig´de her karşılaşmanın zor olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu Olawoyin, "Biz rakibimizi analiz ettik. Süper Lig´de her karşılaşma zor. Kiminle oynarsanız oynayın aynı zorlukta oluyor ve sonuç 90 dakika sonra belirleniyor. O yüzden bizim bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım" şeklinde konuştu.

        'TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

        İç sahadaki performanslarında taraftarın etkisinin çok yüksek olduğunu ifade eden Olawoyin, "Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onların itici gücünü maçlarda çok hissediyoruz. İçerde oynadığımız her karşılaşmada bu bizim için ciddi bir güç kaynağı oluyor. Umarım iç sahadaki iyi performansımızı deplasmanda da gösteririz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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