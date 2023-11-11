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        RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor

        RADYOve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Çocukların, güçsüz bedenlerin ölümünü görmek insanı derinden yaralıyor. Bu süreçte Türk medyası ile gurur duyuyorum. İstisnalar hariç, asrın felaketi deprem zamanında, deprem felaketinden önce kısa vadedeki tarihimizde 15 Temmuz hain kalkışmasında ve sonraki bütün savaş zamanları, özellikle İsrail´in katliamının başladığı İlk andan itibaren Türk medyası, iyi bir sınav veriyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:20
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        RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor
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        RADYOve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Çocukların, güçsüz bedenlerin ölümünü görmek insanı derinden yaralıyor. Bu süreçte Türk medyası ile gurur duyuyorum. İstisnalar hariç, asrın felaketi deprem zamanında, deprem felaketinden önce kısa vadedeki tarihimizde 15 Temmuz hain kalkışmasında ve sonraki bütün savaş zamanları, özellikle İsrail´in katliamının başladığı İlk andan itibaren Türk medyası, iyi bir sınav veriyor" dedi.

        Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından organize edilen Bölgesel ve Yerel medya buluşmalarının 6´ncısı Rize´de düzenlendi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi´nde düzenlenen buluşmaya, bölgedeki 19 ilin yerel medya temsilcilerinin yanı sıra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı. Buluşma öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Şahin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İsrail´in Gazze'ye yönelik işgalinde Türk medyasının halkın yanında yer aldığını ifade eden Şahin, "Birtakım düzenleme, denetleme faaliyetlerini yanında aynı zamanda kuruluş ve medya mensubu arkadaşlarımızın bizim alanımızda sıkıntısı olan bütün bireylerin ve kuruluşların dertleri ile yerine ilgilenme ve halletme çabasında olan bir üst kuruluz. Çocukların, güçsüz bedenlerin ölümünü görmek insanı derinden yaralanıyor. Bu süreçte Türk medyası ile gurur duyuyorum. İstisnalar hariç, asrın felaketi deprem zamanında, deprem felaketinden önce kısa vadedeki tarihimizde 15 Temmuz hain kalkışmada, darbe girişiminde ve sonraki bütün savaş zamanları, özellikle İsrail´in katliamının başladığı ilk andan itibaren Türk medyası iyi bir sınav veriyor. Çok ufak istisnalar, asli vazifesini kendince yerine getirmesi gereken medya hariç, Türk medyası ile gurur duyuyorum. Her zaman olması gerektiği gibi Filistin davasına, Gazze davasına, oradaki mazlum halkın davasına Türk medyası sahip çıktı" dedi.

        `DÜNYA MEDYASINI BU GERÇEKLERİ GÖRMESİ LAZIM´

        Dünya medyasının doğru bilgiyi aktarması gerektiğini söyleyen Şahin, "Hafta başında bu alandaki sivil toplum örgütleri ve oradaki başkanlarımız ile ortak bildiri yayınladık. O bildiride de belirttiğimiz gibi dünya medyasının artık bu gerçekleri derhal görmesi lazım. Maalesef öyle olmuyor. Eğer siz bazı dengelerin boyunduruğu altındaysanız ki; çoğu öyle. Gerçeklerin yerine onların tezlerini savunuyor oluyorsunuz. Türk medyası ile gurur duyuyorum; görevini ifa etti, ifa etmeye devam edecek. Bizde onları desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Yapması gereken mazlumun yanında doğru bilgiyi aktarması gerekiyordu. Türk medyası da bunu yapıyor" diye konuştu.

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