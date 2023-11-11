Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        RTEÜ'DEFİDANDİKİMİNE KATILDI

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 6'ncı Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması kapsamında geldiği Rize'de Vali İhsan Selim Baydaş'ın daveti üzerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) rekreasyon alanında ağaç dikimi etkinliğine katıldı. Vali Baydaş ile fidanları toprakla buluşturan Şahin, memleketi Rize'de diktiği ağacı her yıl gelip sulayacağını söyledi. Şahin, "Aslında memleketim Rize'ye başka bir vesileyle gelmiştim. Bir yerel medya buluşması organizasyonundaydık. Sayın Valimle birlikte açılışını yaptık. Sayın Valimiz, fidan dikimi var birlikte geçer miyiz? dedi. Ben o heyecanını görünce buraya geldim. İyi ki gelmişim. Kendi özel hayatımda belki yüzlerce, belki binlerce fidan dikmişimdir. Aldığım, bulduğum her yere fidan dikerim ama Rize gibi güzel bir memlekete yeşili bol bir memleketimde dikili bir ağacımın olması bizi ziyadesi ile memnun etti. Hocama ve Sayın Valime söz veriyorum, her sene bu ağacı gelip sulayacağım" diye konuştu. 

        'BÖLGEMİZE YEŞİLİN BAŞKENTİ DİYORUZ'

        Türkiye'nin, Avrupa'da yeşil alanı en fazla çoğaltan ülke olduğunu ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da "Bugün bütün Türkiye'de ağaçlandırma bayramı olarak kutlanıyor. Ülkemiz bu yönde son yıllarda olağanüstü mesafe kat etmiş bir ülkedir. Avrupa'da yeşil alanı en fazla çoğaltan bir ülkeyiz. Bölgemize yeşilin başkenti diyoruz. Burada da ağaçlandırma çalışmalarını her alanda gerçekleştiriyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor
        RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Rize'de konuştu:
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Rize'de konuştu:
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak
        Rizesporlu İbrahim Olawoyin: Ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım
        Rizesporlu İbrahim Olawoyin: Ne pahasına olursa olsun kazanmamız lazım
        Çaykur Rizesporlu Olawoyin, İstanbulspor maçından galibiyet bekliyor
        Çaykur Rizesporlu Olawoyin, İstanbulspor maçından galibiyet bekliyor
        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü