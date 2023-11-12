Rizespor - İstanbulspor: 1-0

STAT:ÇaykurDidi

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Emrah Ünal

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan- Muhammet, Mosci, Emirhan, Halil, Mithat, Shelvey, Varesanovic (Dk. 62 Benhur), Olawoyin (Dk. 89 Aliqulov), Gustavo (Dk. 75 Janne), Minchev (Dk. 75 Gaich)

İSTANBULSPOR: Jensen- Okan (Dk.43 Sambissa), Mehmet, Deli, Duhaney, Vorobjovas (Dk. 67 Rroca), Muammer, Ali (Dk. 86 Kubilay), Ndao, Mamadou (Dk. 66 Jackson), Emir (Dk.66 Traore)

GOL: Dk. 5 Shelvey (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Shelvey (Çaykur Rizespor)

Süper Lig´in 12´inci haftasında Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı İstanbulspor´u 1-0 mağlup etti.

5'incı dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Mithat´ın pasında orta sahada topla buluşan Shelvey´in doğrudan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

25´inci dakikada Emir´in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ali´nin doğrudan kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

35´inci dakikada Olawoyin´in yerden pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Shelvey´in sert şutunu kaleci Jesen kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

63´üncü dakikada Ndao´nun ceza sahasının sağ kenarından kale önüne yerden gönderdiği topa kimse dokunmadı. Top dışarı çıktı.

77´nci dakikada Traore´nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Jackson'ın iki rakip oyuncu geçip kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.

88´inci dakikada Ndao´nun sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa Mehmet'in yaptığı kafa vuruşu savunmadan döndü. Ceza sahası içerisinde rakip savunmadan dönen topa gelişine şut çeken Sambissa topu dışarı gönderdi.

Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2023-11-12 18:12:51

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