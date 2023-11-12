Rizespor - İstanbulspor maçının ardından

SüperLig'in 12'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı İstanbulspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Vural Önen açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Üst üste maçlar kaybettiğimiz bir periyodun ardından bu maça çıktık. Genel manada söylemek gerekirse hiçbir kaybettiğimiz maçta bu kadar etkisiz kalmadık. Maçın bizim adımıza en güzel aksiyonu Shelvey´nin attığı gol oldu. Ondan sonrası bizim için son derece hata ve paniklerle dolu bir oyundu. Bugün gerçekten kazanmaya çok ihtiyacımız vardı ve kazandık. Kazanmak her zaman güzeldir. Ama kazanan her zaman haklıdır. Bugün de böyle olsun diyemem. Bugünkü gösterdiğimiz performansın sonuna kadar farkındayım" diye konuştu.

VURAL ÖNEN: MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Karşılaşmaya çok umutlu geldiklerini dile getiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Vural Önen, "Bu maçtan beklentimiz daha fazlaydı. Rize´ye üç puan için geldik. Maçta çok erken gol yedik. Golden sonra oyun konseptimizden çıkmadık. Yüzde 58 oranla topa sahiptik. Sağdan geldik, soldan geldik ama şutlarımız kaleyi tutmadı. Gol bulmadık. Maç böyle sonuçlandı bu bizim için üzücü. Milli arayı iyi değerlendireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İlhan Palut'un açıklamaları

- Vural Önen'in açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

2023-11-12 19:08:54