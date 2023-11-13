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        Rize'de 'kaçakçılık' operasyonu: 16 gözaltı

        RİZE´depolis ekiplerinin asayiş uygulamalarında, kaçak sigara, alkol ve ruhsatsız silah ticari yaptığı tespit edilen 16 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:30
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        Rize'de 'kaçakçılık' operasyonu: 16 gözaltı
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        RİZE´depolis ekiplerinin asayiş uygulamalarında, kaçak sigara, alkol ve ruhsatsız silah ticari yaptığı tespit edilen 16 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 132 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram kıyılmış tütün, 36 bin 240 doldurulmuş makaron, 20 bin boş makaron, 46 şişe gümrük kaçağı içki, 1935 paket gümrük kaçağı sigara, 295 gümrük kaçağı puro, 939 paket elektronik sigara tütünü, 99 paket pipo tütünü, 53 paket gümrük kaçağı tütün ve 17 paket puro tütünü ele geçirildi.

        Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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