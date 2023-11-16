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        Düştüğü denizden yüzerek çıkıp kıyıda mahsur kalan çocuk, botla kurtarıldı

        RİZE'de,sahilde ailesiyle yürürken 3 metrelik duvardan denize düşen B.Ç. (11), yüzerek dolgu zeminindeki beton blok üzerine çıktı. Burada mahsur kalan çocuğu, deniz polisi botla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:50
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        Düştüğü denizden yüzerek çıkıp kıyıda mahsur kalan çocuk, botla kurtarıldı
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        RİZE'de,sahilde ailesiyle yürürken 3 metrelik duvardan denize düşen B.Ç. (11), yüzerek dolgu zeminindeki beton blok üzerine çıktı. Burada mahsur kalan çocuğu, deniz polisi botla kurtardı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında sahil dolgu alanında meydana geldi. Ailesiyle sahilde yürüyüş yapan B.Ç., dengesini kaybedip 3 metrelik duvardan denize düştü. Suda yüzerek dolgu zeminindeki beton blok üzerine çıkan ve kıyıda mahsur kalan çocuğun kurtarılması için, ailesi ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla kıyıya yanaşan polisinin kurtardığı çocuk, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedbir amaçlı kontrolden geçirilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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