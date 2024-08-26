Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-5

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Çaykur Rizespor konuk ettği Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin gollerini 15, 60 ve 64'üncü dakikalarda Fred, 53'üncü dakikada Edin Dzeko ile 66'ncı dakikada kendi kalesine Alikulov kaydetti.

GOLLER: Dk. 15, 60 ve 64 Fred, Dk. 53 Dzeko, Dk. 66 Alikulov (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

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