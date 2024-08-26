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        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-5

        STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan ÇimenÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Taha Şahin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:02 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:05
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        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-5
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        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Taha Şahin (Dk. 67 Eray Korkmaz), Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 79 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 62 Hadziahmetovic), Olawoyin, Akintola, Varesanovic (Dk. 67 Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk. 62 Minchev), Sowe

        FENERBAHÇE: Livakovic - Mert Müldür, Çağlar Söyüncü (Dk. 70 Becao), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 81 Levent Mercan), Tadic (Dk. 78 Cengiz Ünder), Szymanski, Maximin (Dk. 70 İrfan Can Kahveci), Dzeko (Dk. 70 En-Nesyri)

        GOLLER: Dk. 15, 60 ve 64 Fred, Dk. 53 Dzeko, Dk. 66 Alikulov (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)

        SARI KARTLAR: Alikulov, Akintola, Taha Şahin (Çaykur Rizespor) - Fred, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

        Süper Lig’in 3’üncü haftasında Çaykur Rizespor konuk ettği Fenerbahçe’ye 5-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin gollerini 15, 60 ve 64'üncü dakikalarda Fred, 53'üncü dakikada Edin Dzeko ile 66'ncı dakikada kendi kalesine Alikulov kaydetti.

        15’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta Tadic’in pasında topla buluşan Fred’in doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top kaleci Gökhan’a çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.

        20’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Akimntola’nın ceza sahası içerisinde verdiği pasla topla buluşan Olawoyin’in çalım sonrası kaleye gönderdiği şut kaleci Livakovic'te kaldı.

        29’uncu dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski’nin ceza sahasına havadan gönderdiği top savunmadan sekerek penaltı noktasında Tadic’in önünde kaldı. Tadic’in yerden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

        42’inci dakikada Fenerbahçe savunmasından İsmail Yüksek'in hatalı pasında ceza sahası önünde topu kontrol eden Varesanovic’in sert şutu kaleciden sekip oyun alanına döndü. Ceza sahasında yeniden topla buluşan Varesanovic’in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

        52’nci dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Mert’in derinlemesine pasında sağ kanatta topla buluşan Dzeko’nun ceza sahasına kadar sürükleyip, ayak içi kaleye gönderdiği şut kaleci Gökhan’ın solundan ağlarla buluştu: 0-2.

        60’ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Hızlı gelişen konuk ekibin atağında Maximin’in sol kanattan derinleme pasında ceza sahası solunda topla buluşan Fred’in şutu ağlarla buluştu: 0-3.

        64’üncü dakikada Fenerbahçe’de ceza sahasında topla buluşan Dzeko’nun kaleye gönderdiği şut kaleci Gökhan’dan sekip Fred’in önünde düştü. Fred meşin yuvarlağı ağlara göndererek hat-trick yaptı. 0-4.

        66’ncı dakikada fark 5’e çıktı. Syzmanski’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic’in şutu savunmada Alikulov’a çarparak ağlara gitti: 0-5.

        Karşılaşma Fenerbahçe’nin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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