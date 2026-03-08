Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, iyi mücadele ettiklerini, güzel bir sonuç aldıklarını söyledi.

        Giriş: 08.03.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, iyi mücadele ettiklerini, güzel bir sonuç aldıklarını söyledi.


        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya son iki müsabakayı kazanmanın verdiği moralle çıktıklarını belirtti.

        Kendi sahalarında kazanıp ilk defa üçte üç yapmak istediklerini ifade eden Uçar, "Şükürler olsun başardık." dedi.

        Uçar, maça çok iyi başlayamadıklarını belirterek, "10. dakikada penaltı pozisyonuyla Laçi ile öne geçtik. Son 15 dakikalık bölümü daha sabırlı, kontrollü oynamak istiyorduk ama çok fazla bireysel hata yaptık. Basit pas hataları yapmamız olgun atakları sonlandırmamızı engelledi. İyi mücadele ettik. Güzel bir sonuç aldık. Gerçekçi konuşmak gerekirse kazanmamıza rağmen belki de son iki maçın futbol kalitesi olarak altında kaldık." diye konuştu.


        İkinci yarı oyuna iyi başladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:


        "Daha kontrollüydük, daha net kenarlara indik. Maçın genelinde 5-6 pozisyon ürettiğimiz ve ilk yarıda direkten dönen top dışında rakibe de çok pozisyon vermediğimiz bir karşılaşma oynadık. Ama neticesinde de belki bugün her şeyden de önemli olan, ilk defa üst üste galip gelerek gol yemeden kazanarak bugün taraftarlarımızı mutlu ettik. Ben bundan dolayı bu sonucun ana aktörleri olan bütün oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Sonradan oyuna giren oyuncular da inanılmaz bir direnç gösterdi. Maçın son 15 dakikasında özellikle rakip çok fazla risk aldı. Çift santrfora döndüler, arkada üçlüye döndüler. O bölümde dahi inanılmaz geçişler yakaladık. İstediğimiz gibi sonlandıramadık ama kalemizi gole kapatmak için gerçek manada çok ciddi efor ortaya koyduk. Neticesinde de şükürler olsun bugün buradan mutlu ayrılıyoruz. Taraftarımızı mutlu ettik. Günün sonunda 30 puanla bir iki basamak daha yukarıya çıktık. Ligin alt tarafından biraz daha uzaklaşarak rahat nefes aldığımızı söyleyebilirim."


        Ali Sowe'un çok değerli bir oyuncu olduğunu dile getiren Uçar, "Bir golcü için belirli bir süre gol atamamak kolay değil. Takım ve kulüp olarak bizler onun yanındayız, arkasındayız. Sowe, daha önce 15 golün üzerine çıkmış bir isim. Bugün iyi niyetle zaman zaman iyi şeyler de yaptı. İyi niyetinden asla bir şey götürmez. Kalan 9 maçta diğer oyuncularımız gibi Ali Sowe da katkı vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.


        Uçar, her maç iyi oyun oynamak istediklerini belirterek, "Biz aslında çok gol yiyen bir takımdık. Baktığımızda üç maçtır kazanıyoruz, gol yemeden kazanıyoruz. Üç maçta verdiğimiz toplam pozisyon sayısı bayağı azaldı. Bunlar güzel şeyler takım adına. Bir gelişimin olduğunun göstergesi. Sadece sonuç odaklı konuşan biri değilim. Bu maçtan da alacağımız çok ders var. Oyun kalitesi olarak bundan önceki Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarının altında kaldık. Direnç ve mücadele anlamında ise o müsabakaların altında kalmadık." ifadelerini kullandı.





        - Antalyaspor cephesi


        Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ise maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

        Uğurlu, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Çok basit, olmaması gereken bir penaltı yapıldı. Orada yediğimiz golden sonra da oyundan düşmediğimizi söyleyebiliriz. Özellikle ilk yarıda oyuna daha çok hakimdik, topla daha çok oynayan takımdık. Golü bulabilirdik." diye konuştu.

        İkinci yarıda bazı riskleri almak zorunda olduklarını anlatan Uğurlu, şunları kaydetti:

        "Oyuncu değişiklikleri yaptık. Ön bölgede daha kalabalık olmak istedik. Tabii o riskleri aldığın zaman pozisyon da veriyorsun ister istemez. Ön bölgede kalabalık olup kenar ortalarla sonuca gitmek istedik, olmadı. Bazen maç şansının yanınızda olması gerekiyor. Bugün o gün değildi diye düşünüyorum. Ancak hiçbir zaman pes etmedik, pes etmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Ligde kalacağımıza maç öncesi ne kadar güveniyorsak şimdi de güveniyoruz. Daha fazla çalışacağız. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Özellikle bu haftalarda basit hata yapmamak gerekiyor. Elinden gelenin daha iyisini yapmak gerekiyor. Biz de bunun için çalışacağız. Oyuncularımız da aynı şekilde. Önemli bir maçtı. Kazanmayı da çok istemiştik. İyi de çalıştık, iyi de hazırlandık. Ancak maalesef bazen istediğin sonuçları yaklaşsan da alamıyorsun. Bugün onlardan birisi diye düşünüyorum. Çaykur Rizespor'u tebrik ediyorum."


        Maçtaki hakem yönetimiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Uğurlu, şöyle konuştu:


        "Türk hakemlerine güveniyoruz. Hep bunları söyledik. Onlar kalsın, onlar yönetsin. Ama dediğimiz gibi olmuyorsa bence nasıl yabancı teknik direktör varsa yabancı başkan varsa, yabancı futbolcu varsa son zamanlarda diyeyim, kesinlikle Türkiye'ye yabancı hakem gelmesi gerekiyor. Çünkü etkilendiklerini düşünüyorum her anlamda. Şimdi yabancı hakem bizimkilerden daha iyidir demiyorum, bu yanlış anlaşılmasın. Bizim de iyi hakemlerimiz var. Ancak etkilendiklerini düşünüyorum. Maça göre etkilendiklerini, rakibe göre etkilendiklerini, biraz Türkiye'nin gözü yukarıda. Baktığınızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye'nin kalbi. Büyük takımlar, büyük kulüpler, büyük camialar. Tabii ki de bunu anlıyorum, oradan değerlendiriliyor. Aslında biraz aşağıya baktığınız zaman, kafayı çevirdiğinde daha büyük ihtiyacın alt tarafta olduğunu düşünüyorum."

