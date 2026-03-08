Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 08.03.2026 - 14:36 Güncelleme:
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Oğuzhan Aksu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Storm, Ballet, Van de Streek
Gol: Dk.10 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
RİZE
