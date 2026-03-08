Canlı
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 08.03.2026 - 14:36
        Futbol: Trendyol Süper Lig


        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

        Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Storm, Ballet, Van de Streek

        Gol: Dk.10 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)




        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

