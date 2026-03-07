Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize ve Ordu'da kar etkili oldu

        Rize ile Ordu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 07.03.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Rize'de 2 gündür aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı.

        - Ordu

        Ordu'da da gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

        Akkuş, Gölköy, Kabadüz, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde kar hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu ilçesinde ise kısa süreli dolu etkili oldu.

        Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

