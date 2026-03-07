Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de kadrosu kadınlardan oluşan aile sağlığı merkezi, dayanışma içerisinde hizmet veriyor

        AYFER KOÇAL - Rize 12 No'lu İslampaşa Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) tamamı kadınlardan oluşan 9 kişilik kadrosu, sağlık hizmetini birlik ve dayanışma içerisinde sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de kadrosu kadınlardan oluşan aile sağlığı merkezi, dayanışma içerisinde hizmet veriyor

        AYFER KOÇAL - Rize 12 No'lu İslampaşa Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) tamamı kadınlardan oluşan 9 kişilik kadrosu, sağlık hizmetini birlik ve dayanışma içerisinde sunuyor.


        Yaklaşık 10 bin kişiye hizmet sunulan merkezde 3 doktor, 3 hemşire, 2 yardımcı sağlık personeli ve 1 temizlik görevlisi olmak üzere 9 kadın görev yapıyor.

        Merkezde, aşı uygulamaları, bebek ve gebe takipleri gibi çalışmaların yanı sıra koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri veriliyor.

        12 No'lu İslampaşa Aile Sağlığı Merkezinin sorumlu hekimi Dr. Esin Pehlivan Akçay, AA muhabirine, merkeze gelen insanlarla güçlü bir bağ kurduklarını söyledi.

        Akçay, tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple çalışmanın hizmetlerine olumlu yansıdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bazen sağlık sorunlarının haricinde bireysel sorunları için de danışmaya geliyorlar. Güven duyuyorlar. Aileden biri oluyorsunuz. Hani 'kız neşesi' diye bir şeyden bahsediyoruz ya işte bizim merkezimizde var. Hem çalışanların birbirine anlayışı, hoşgörüsü, halden anlayışı hem de olumsuz halleri olumluya dönüştüren, hastanın psikolojisine olumlu yaklaşılması için çok avantajlı bir grup olduğumuzu düşünüyorum."

        Kadın kadına dayanışma içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akçay, "Yıllar içinde erkek çalışanlarımız, hekim ve yardımcı sağlık elemanı arkadaşlarımız oldu. Onlarla da mutlu ve rahat bir şekilde çalıştık ama kadın kadına çalışmanın keyfi de bir başka." ifadelerini kullandı.

        Akçay, birbirine destek olan çalışma grubunun vereceği hizmetin de daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

        Merkezde yaklaşık 5 yıldır aile hekimliği uzmanı olarak görev yapan Dr. Yeliz Tosun ise ekip olarak dinamik ve enerjik şekilde çalıştıklarını ifade etti.

        Yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verdiklerini ileten Tosun, "Biz istersek her şeyi yaparız. Yeter ki isteyelim, birbirimize yeteriz. Yeter ki kadınlar olarak birbirimizi destekleyelim. Biz de bunun güzel bir örneğini burada 9 kadın olarak, uyum içinde anlaşarak çok güzel bir şekilde yansıttığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz"

        Sağlık elemanı olarak görev yapan Senanur Güler ise huzurlu ve mutlu bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Bizim bu birlik ve beraberlik içerisinde oluşumuz hastalarımıza da olumlu yansıyor." dedi.

        Güler, gelen kişilerden de olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "Hastalarımız da bu durumdan çok memnun. Bu da bizi mutlu ediyor, motivasyonumuzu artırıyor. Birbirimizi seviyor, birbirimize saygı duyuyoruz. Burada 9 kadın el ele vererek, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Merkezden hizmet alan 62 yaşındaki Ayşe Usta da kadın sağlık çalışanlarını aileleri olarak gördüklerini ifade ederek, "Kadın her şeydir, kadın anadır, bacıdır, doktordur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        İran'dan Avrupa'ya gözdağı
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Üç çocuk annesini boğdu hatırlayamadı!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Az pişmiş ette böbrek yetmezliği riski
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Gece lambası sandığınız kadar masum olmayabilir
        Bandajlar çıktı
        Bandajlar çıktı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı

        Benzer Haberler

        Rize'de Yeşilay Haftası kapsamında fidan dikim töreni düzenlendi
        Rize'de Yeşilay Haftası kapsamında fidan dikim töreni düzenlendi
        Rize'de karla kaplanan Ayder Yaylası dronla görüntülendi
        Rize'de karla kaplanan Ayder Yaylası dronla görüntülendi
        Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
        Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı
        Rize'de askıda ekmek, pidenin ardından askıda tulumba kampanyası başladı
        Rize'de askıda ekmek, pidenin ardından askıda tulumba kampanyası başladı
        Hemşin'de DSİ'nin yaptığı taşkın kontrol ve köprü imalatı tamamlandı
        Hemşin'de DSİ'nin yaptığı taşkın kontrol ve köprü imalatı tamamlandı
        Rize'de uyuşturucu hükümlüsü yakalandı
        Rize'de uyuşturucu hükümlüsü yakalandı