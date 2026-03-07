Rize'de kadrosu kadınlardan oluşan aile sağlığı merkezi, dayanışma içerisinde hizmet veriyor

AYFER KOÇAL - Rize 12 No'lu İslampaşa Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) tamamı kadınlardan oluşan 9 kişilik kadrosu, sağlık hizmetini birlik ve dayanışma içerisinde sunuyor.





Yaklaşık 10 bin kişiye hizmet sunulan merkezde 3 doktor, 3 hemşire, 2 yardımcı sağlık personeli ve 1 temizlik görevlisi olmak üzere 9 kadın görev yapıyor.



Merkezde, aşı uygulamaları, bebek ve gebe takipleri gibi çalışmaların yanı sıra koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri veriliyor.



12 No'lu İslampaşa Aile Sağlığı Merkezinin sorumlu hekimi Dr. Esin Pehlivan Akçay, AA muhabirine, merkeze gelen insanlarla güçlü bir bağ kurduklarını söyledi.



Akçay, tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple çalışmanın hizmetlerine olumlu yansıdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazen sağlık sorunlarının haricinde bireysel sorunları için de danışmaya geliyorlar. Güven duyuyorlar. Aileden biri oluyorsunuz. Hani 'kız neşesi' diye bir şeyden bahsediyoruz ya işte bizim merkezimizde var. Hem çalışanların birbirine anlayışı, hoşgörüsü, halden anlayışı hem de olumsuz halleri olumluya dönüştüren, hastanın psikolojisine olumlu yaklaşılması için çok avantajlı bir grup olduğumuzu düşünüyorum."



Kadın kadına dayanışma içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akçay, "Yıllar içinde erkek çalışanlarımız, hekim ve yardımcı sağlık elemanı arkadaşlarımız oldu. Onlarla da mutlu ve rahat bir şekilde çalıştık ama kadın kadına çalışmanın keyfi de bir başka." ifadelerini kullandı.



Akçay, birbirine destek olan çalışma grubunun vereceği hizmetin de daha iyi olacağını sözlerine ekledi.



Merkezde yaklaşık 5 yıldır aile hekimliği uzmanı olarak görev yapan Dr. Yeliz Tosun ise ekip olarak dinamik ve enerjik şekilde çalıştıklarını ifade etti.



Yaklaşık 10 bin kişiye hizmet verdiklerini ileten Tosun, "Biz istersek her şeyi yaparız. Yeter ki isteyelim, birbirimize yeteriz. Yeter ki kadınlar olarak birbirimizi destekleyelim. Biz de bunun güzel bir örneğini burada 9 kadın olarak, uyum içinde anlaşarak çok güzel bir şekilde yansıttığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- "En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz"



Sağlık elemanı olarak görev yapan Senanur Güler ise huzurlu ve mutlu bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek, "Bizim bu birlik ve beraberlik içerisinde oluşumuz hastalarımıza da olumlu yansıyor." dedi.



Güler, gelen kişilerden de olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "Hastalarımız da bu durumdan çok memnun. Bu da bizi mutlu ediyor, motivasyonumuzu artırıyor. Birbirimizi seviyor, birbirimize saygı duyuyoruz. Burada 9 kadın el ele vererek, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Merkezden hizmet alan 62 yaşındaki Ayşe Usta da kadın sağlık çalışanlarını aileleri olarak gördüklerini ifade ederek, "Kadın her şeydir, kadın anadır, bacıdır, doktordur." dedi.

