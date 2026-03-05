Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:08
        Çaykur Rizespor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kupa maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.


        Sahada 5'e 2 pas çalışması ve alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

