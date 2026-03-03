Canlı
        Rize Haberleri

        Rize'de gübre satan bayiler denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:52 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin gübre denetçileri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, denetimlerde özellikle bölgede satışı yasak olan ve halk arasında "şeker gübresi" olarak nitelendirilen amonyum sülfat gübresine yönelik kontrollerin gerçekleştirildiği aktarılarak, söz konusu gübreyi sattığı tespit edilen bayilere idari yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.

        Kontrollerde bayilerin depolarının uygunluğu ile karekod ve ambalaj bilgileri gibi hususların da incelendiğine işaret edilen açıklamada, gübre içeriğinin kontrolü amacıyla numuneler alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, denetimlerim devam edeceği de vurgulandı.












