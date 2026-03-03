Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rizeli öğretmen atık malzemeleri sanata dönüştürüyor

        AYFER KOÇAL - Rize'de lisede görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Zeynep Altıntaş, kullanılmayan ürünleri ve atık malzemeleri el sanatı ürünlerine dönüştürerek geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rizeli öğretmen atık malzemeleri sanata dönüştürüyor

        AYFER KOÇAL - Rize'de lisede görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Zeynep Altıntaş, kullanılmayan ürünleri ve atık malzemeleri el sanatı ürünlerine dönüştürerek geri dönüşüme katkıda bulunuyor.


        Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda 8 yıl önce göreve başlayan görsel sanatlar öğretmeni Altıntaş, okul envanterindeki kullanılmayan eşyalar ile atık malzemeleri değerlendirme fikrini hayata geçirdi.

        Öğrencileriyle birlikte çalışmalarını sürdüren Altıntaş, atık kağıt ve peçetelerden portreler, pet şişe kapaklarından bayraklar, kasalardan oturma alanları gibi çok sayıda ürünü okul içerisinde oluşturulan sanat sokağında sergiliyor.

        Zeynep Altıntaş, AA muhabirine, atık malzemeleri yeniden kullanma kültürünün kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

        Atık malzemeleri sanata dönüştürmekten keyif aldığını belirten Altıntaş, "Atık anlayışı benim için önemli çünkü bunu sanata indirgeyen biriyim. İlk etapta depoları gezerim ve kullanabileceğim her türlü ürünü kendim ayrıca depolarım. Okula başladığımda Görsel Sanatlar Atölyesi'ni ve atölyenin bulunduğu katı sanat sokağına çevirmeyi tasarladım. Okul idaresine bu konuyu aktardığımda beni çok olumlu karşıladılar ve bu şekilde başladı." ifadelerini kullandı.

        Altıntaş, oluşturduğu sanat sokağında öğrencilerden de destek aldığını dile getirerek, "Daha sonra kalan diğer envanterlerden emojiler, bayraklar yaptık. Çeşitli görseller yaparak şekillendirdik." dedi.

        Yaptığı çalışmalardan öğrencilerinin de mutlu olduğunu aktaran Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çünkü bir şeyi yapıp bir kenara koyduğumda çocuklar hem seviniyor hem de teşvik oluyorlar, 'Öğretmenim daha ne yapacağız?' diyorlar. Okul yemekhanesinden çıkan yumurta kolilerimiz oluyor. Bunların temizliğini yaptım ve çocuklara dağıttım. Onları boyadılar, üzerlerine portre çalışması yaptık. Daha sonra vernikleyerek 'ölü alan' olarak nitelendirdiğimiz bölümlerde bunları tasarım şeklinde değerlendirdik. Depoda küçük masalar buldum. Bunların üzerine kızmabirader, dama, satranç ve dokuztaş gibi oyunlar çizip boyadık, vernikledik. Sanata özgü, atık anlayışını güzel bir şekilde değerlendirerek bir alan oluşturduk."

        - "İsrafı en aza indirmek bizim elimizde"

        Altıntaş, insanların israf konusunda daha dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, "İsrafı en aza indirmek bizim elimizde. Teknoloji ne kadar gelişirse biz daha fazla tüketici haline geliyoruz, doğayı ve çevreyi kirletiyoruz. Bu anlamda ev hanımlarımızın veya kurumlarda çalışanların bulundukları yerin özelliğine, tüketim durumuna göre ortaya çıkan atığı ne şekilde değerlendirebileceği düşüncesini gütmeleri gerekiyor." diye konuştu.

        Okul Müdürü Selmani Genç ise tüketimin yanı sıra üretimin de hatırlatılması gerektiğini belirterek, "Bu anlamda okulumuzda öğretmenimizin öncülüğünde ve liderliğinde tüketim yerine üretimi, 21. yüzyılın insanlara dayatmış olduğu tüketim çılgınlığındansa üretim yönünü tercih ediyoruz." dedi.

        Kağıt atıklarını geri dönüşüm kutularına atmanın doğayı ve geleceği güvence altına aldığını dile getiren öğrencilerden Zühre Erva Karaosmanoğlu da "Her şeyi çöpe attığımızda geri dönüştürülemiyor. Kağıt yapılmak istendiğinde yine ağaç kesiliyor. Aslında bir nevi oksijenimiz de azalıyor. Hava kirliliği de bunun sonucunda oluşuyor." şeklinde konuştu.

        Ayşe Akyıldız da çöpe atılacak bir şeyi yeniden değerlendirdiklerinde ekonomiye ve dünyaya katkı sağladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Rize'de arızalanan tır alev alev yandı
        Rize'de arızalanan tır alev alev yandı
        Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR alev aldı
        Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR alev aldı
        Rize'de ilkbahar şap aşılama çalışmaları başladı
        Rize'de ilkbahar şap aşılama çalışmaları başladı
        Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlandı
        Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlandı
        Rize'nin kurtuluşunun 108. yılı kutlamaları
        Rize'nin kurtuluşunun 108. yılı kutlamaları