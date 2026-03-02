Rize'de ilkbahar şap aşılama çalışmaları başladı

Rize'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları kapsamında 2026 Yılı İlkbahar Şap Aşılama Programı'nın başladığı belirtildi.





Müdürlükten yapılan açıklamada, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin hayvancılık desteklemelerinden faydalanabilmesi için il ve ilçe müdürlüklerince her yıl sağlık taraması, aşılama ve küpeleme çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.



Bu kapsamda 2026 Yılı İlkbahar Şap Aşılama Programı ile il genelinde aşılanması planlanan toplamda 18 bin 140 büyükbaş hayvan için şap aşılama çalışmalarına başlandığı vurgulandı.







