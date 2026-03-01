Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 29-23 yendi.
Giriş: 01.03.2026 - 15:48 Güncelleme:
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 29-23 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 14-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Mihalıççık Belediyespor, maçtan 29-23 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri