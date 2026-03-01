Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 29-23 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:48
        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 14-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        Müsabakanın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Mihalıççık Belediyespor, maçtan 29-23 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

