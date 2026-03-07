Canlı
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

        Ligde geride kalan bölümde 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan yeşil-mavili ekip, topladığı 27 puanla 10. sırada bulunuyor.

        Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, rakibini deplasmanda 5-2 yenmişti.

        Karadeniz ekibinde kart cezalısı Halil Dervişoğlu ile sakatlığı bulunan Alikulov yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

