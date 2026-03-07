Canlı
        Rize Haberleri

        Rize'de 7 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Rize'de hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:05
        Rize'de 7 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Rize'de hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve kullanmak" ile "iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi yakaladı.

        Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

