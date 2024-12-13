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        Rize'de fırtına; dev dalgalar işletmenin camlarını kırdı, sarsıntı oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

        RİZE'de kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, sahil yoluna ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:50
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        Rize'de fırtına; dev dalgalar işletmenin camlarını kırdı, sarsıntı oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı
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        RİZE'de kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz’de oluşan dalgalar, sahil yoluna ulaştı. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar sahilde camlarını kırdığı bir işletmede hasara neden olurken, şiddetli fırtına nedeniyle sarsıntı hissedilen 8 katlı bir apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kentte akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Karadeniz’de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı; işletmede hasar oluştu.

        8 KATLI BİR BİNA TAHLİYE EDİLDİ

        Öte yandan, fırtına nedeniyle sahile yakın olan Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü. Sarsıntı hissederek, evlerinden çıkan vatandaşlar, durumu AFAD’a bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından çevresine güvenlik şeridi çekilen apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada oturan 72 kişiden bazıları eşyalarını yanlarına alırken, bazıları ise korkudan apartmana giremedi. Evlerini tahliye kişilerden bazıları yakınlarının yanına, bazıları da misafirhanelere yerleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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