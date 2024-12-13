Rize'de fırtına; dev dalgalar işletmenin camlarını kırdı, sarsıntı oluşan 8 katlı apartman boşaltıldı

RİZE'de kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Karadeniz’de oluşan dalgalar, sahil yoluna ulaştı. Fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar sahilde camlarını kırdığı bir işletmede hasara neden olurken, şiddetli fırtına nedeniyle sarsıntı hissedilen 8 katlı bir apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kentte akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Karadeniz’de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı; işletmede hasar oluştu.