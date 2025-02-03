Rize'de yerli füze 'Tayfun'un, 3'üncü test atışı yapıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen ‘Tayfun’un 3'üncü kez test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 12.37'de karadan denize yapılan uzun menzilli test atışı, başarıyla gerçekleştirildi.

ROKET Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışının 3'üncüsü, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.

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