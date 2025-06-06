Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

Derepazarı ilçesi Kirazdağı köyünde bir boğa, kesim öncesi ipini koparıp kaçtı. Çay bahçesinde giren boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Yakınına yaklaştırmayan boğayı sakinleştiremeyen sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan belediye personelinin çay bahçesinde iğne attığı boğa, kaçmaya devam etti. Bahçeden yola çıkıp, yamaca tırmanan kurbanlık hayvanı yakalamayan sahipleri, personelin ikinci iğnesiyle yakalayabildi. Boğa iple bağlanıp, kesim yapılacağı yere götürüldü. Öfkeli boğanın sahiplerine yaşattığı zor anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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