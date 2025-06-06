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        Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı

        RİZE'nin Derepazarı ilçesinde çay bahçesine kaçan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:50
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        Rize'de kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı
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        RİZE’nin Derepazarı ilçesinde çay bahçesine kaçan boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin iğne ile sakinleştirdiği boğanın yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Derepazarı ilçesi Kirazdağı köyünde bir boğa, kesim öncesi ipini koparıp kaçtı. Çay bahçesinde giren boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Yakınına yaklaştırmayan boğayı sakinleştiremeyen sahipleri, durumu Rize Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Adrese ulaşan belediye personelinin çay bahçesinde iğne attığı boğa, kaçmaya devam etti. Bahçeden yola çıkıp, yamaca tırmanan kurbanlık hayvanı yakalamayan sahipleri, personelin ikinci iğnesiyle yakalayabildi. Boğa iple bağlanıp, kesim yapılacağı yere götürüldü. Öfkeli boğanın sahiplerine yaşattığı zor anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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