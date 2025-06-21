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        Rize'de otomobil dere yatağına düştü; 5 yaralı

        RİZE'nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:57
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        Rize'de otomobil dere yatağına düştü; 5 yaralı
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        RİZE’nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Çamlık mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 25 MA 0434 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Sürücü ve araçtakiler E.M. (19), E.M. (26), M.R.M. (13) ve M.M. (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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