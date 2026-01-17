Habertürk
        Rize Haberleri

        Rize'de firari hükümlü yakalandı

        Rize'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        17.01.2026 - 11:24
        Rize'de firari hükümlü yakalandı
        Rize'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güneysu ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (51) yakalandı.

        Hükümlü, Rize Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

