Rize'de firari hükümlü yakalandı
Rize'de hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güneysu ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (51) yakalandı.
Hükümlü, Rize Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
