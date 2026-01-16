Rize'de firari hükümlü yakalandı
Rize'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P.'yi (46) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
