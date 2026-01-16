Habertürk
        Rize'de firari hükümlü yakalandı

        Rize'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 16.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:03
        Rize'de firari hükümlü yakalandı
        Rize'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P.'yi (46) yakaladı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

