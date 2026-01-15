Habertürk
        Çaykur Rizespor, Adedire Awokoya Mebude'yi transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Giriş: 15.01.2026 - 19:22 Güncelleme: 15.01.2026 - 19:22
        Çaykur Rizespor, Adedire Awokoya Mebude'yi transfer etti
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçika ekibi Westerlo'dan transfer edilen Mebude, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.


        Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.


        Açıklamada, "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

