        KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Dönmez, Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nu değerlendirdi:

        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Uluslararası Ayder Enerji Forumu'na ilişkin, "Enerji konusunu üretiminden iletimine, dağıtımına ve ticaretine kadar birçok konuyu da burada enine boyuna tartışmış olduk." dedi.

        Giriş: 16.01.2026 - 17:57 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:57
        KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Dönmez, Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nu değerlendirdi:
        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Uluslararası Ayder Enerji Forumu'na ilişkin, "Enerji konusunu üretiminden iletimine, dağıtımına ve ticaretine kadar birçok konuyu da burada enine boyuna tartışmış olduk." dedi.

        Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nun son günü olmasına rağmen buraya olağanüstü bir ilgi bulunduğunu söyledi.

        Geçen yıl forumda lojistik konusunun ele alındığını hatırlatan Dönmez, "Bu yıl ise enerji, küresel güvenlik ve diplomasi konularını işledik. Yurt içinden ve yurt dışından birçok katılımcı katıldı. 85 konuşmacı vardı, 20'nin üzerinde ülkeden katılımcı söz konusuydu." diye konuştu.

        Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) ve KEİPA Türk Delegasyonu olarak foruma tam destek verdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Önümüzdeki yılın konusu da sağlık olarak belirlendi. Bu konuyu enine boyuna tartışmış olacağız. Ayder günden güne gelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başta Çevre Şehircilik Bakanı'mız olmak üzere burada hakikaten doğal dokuya uygun tesisler yapıldı. Bugün etkinliklerimizi yaptığımız bu tesis, otelimiz de inşallah yakın bir gelecekte tam kapasite çalışmaya başlayacak. Yöre halkı da çok mutlu ve memnun. İnşallah bu memnuniyet giderek artacak. Bütün arzumuz, beklentimiz bu yönde."

        Bu gibi organizasyonların son derece önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

        "Enerji konusunu üretiminden iletimine, dağıtımına ve ticaretine kadar birçok konuyu da burada enine boyuna tartışmış olduk. Kamudan, özel sektörden yine birçok arkadaşımız kendi alanlarıyla ilgili tecrübelerini, bilgilerini paylaşmış oldular. Yapay zeka son günlerde çok sık tartıştığımız konulardan birisi. Panellerden birisini ona ayırdık. Belki bir sayfalık bir politika belgesi çıkıyor günün sonunda ama o politika belgesi belki önümüzdeki üç, beş ya da on yılı düzenleme etkisine sahip olabiliyor. Bu düzenlemeleri yaparken de hiç şüphesiz tabi ekonomik ve sosyal etki analizinde sağlıklı yapmamız gerekiyor ki, ne kadar sağlıklı ve isabetli bir politika belgesi, düzenleme yaparsak o kadar hayatımız, iş dünyamız daha rahat ilerlemiş olur."

        Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin ise forumun ikincisini düzenlediklerini belirterek "Ayder sadece bir turizm merkezi olarak değil, aynı zaman da forumlar, zirveler ve calıştaylar ile önemli bir merkez haline geliyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

