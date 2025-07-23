Rize'de 'Koruyucu Aile' şenliği düzenlendi

RİZE’de, Koruyucu Aile etkinlikleri kapsamında, aile şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Burada bir şenlik düzenledik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sahipsiz olan her evladımızın sahibi, kendini kimsesiz hisseden her kişinin kimsesi Türk milletidir” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Günü etkinlikleri kapsamında, Portakallık Mahallesi sahil dolgu alanında aile şenliği programı düzenlendi. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Etkinlikte çeşitli oyunlar ve animatörlerin gösterileriyle eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

'KENDİNİ KİMSESİZ HİSSEDEN HER KİŞİNİN KİMSESİ TÜRK MİLLETİDİR'

Program sonrası açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Koruyucu Aile etkinliği gerçekleştirdik. Aslında bu etkinlik, Koruyucu Aile Günü ve Koruyucu Aile Haftası kapsamında haziran ayının sonunda, 30 Haziran’da yapılması planlanmıştı. Ancak hem o dönemde yaşadığımız şehitlerimiz nedeniyle hem de hava muhalefeti sebebiyle etkinliği ertelemek zorunda kaldık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal devlet olma özelliğiyle öne çıkan bir devlettir. En önemli vasıflarından biri de budur. Biz devletimizi tanımlarken ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti, kimsesizlerin kimsesidir’ ifadesini kullanırız. Koruyucu ailelerimiz; özellikle aile şefkati ve aile himayesi görmesi gereken evlatlarımızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şemsiyesi, gözetimi ve kontrolü altında sahiplenen ailelerin oluşturduğu kıymetli bir topluluktur. Şehrimizde de 24 ailede toplam 30 evladımız, sevgi evleri haricinde koruyucu aile gözetiminde bulunmaktadır. Bu konuyu gündeme getirmek, aynı zamanda koruyucu ailelerimizi ve evlatlarımızı bir araya getirmek amacıyla arkadaşlarımızın ve kurumlarımızın katkısıyla bir şenlik düzenledik. Rize Belediyemiz, Müftülüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün organizasyonuyla şenliğimizi gerçekleştirdik. Etkinlik öncesinde bir toplantı da yapıldı. Bu konu hem sosyal devlet ilkesi açısından çok kıymetlidir hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen bir proje olması bakımından ayrıca önem arz etmektedir. Bu vesileyle burada bir şenlik düzenledik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sahipsiz olan her evladımızın sahibi, kendini kimsesiz hisseden her kişinin kimsesi Türk milletidir” diye konuştu.