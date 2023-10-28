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        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bugünkü mücadeleyi kendimize standart almamız lazım. Bu standartta mücadele etmemiz lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:16 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:16
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        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bugünkü mücadeleyi kendimize standart almamız lazım. Bu standartta mücadele etmemiz lazım." dedi.

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta gerçekleşmesini istediği bir çok pozisyonun gerçekleştiğini, sadece sonucun gelmediğini belirtti.

        Galatasaray'ın fazla topa sahip olmasının beklenen oyun olduğunu vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

        "Rakibi karşılama, ikili mücadele sonrası bize çok büyük alan, geçiş imkanı sağlayacaktı. İlk yarıda bunu yakaladık. Son pas tercihi, şutu daha efektif kullanmamız rakip tarafından engellendi. Oyunun dakika dakika bizim tarafımıza döneceğini düşünürken şanssız bir gol yedik. Şaşkınlık süresinden sonra maça ortak olmak istedik. Riskler alarak oynadık, Galatasaray da pozisyon buldu. Maç 1-0 bitti. Oyuncuların taktik, disiplin, arzu ve isteklerinden memnunum. O kadar geniş alanlar yakaladık, alan yokken uzun top fazla attık. Acelecilik fazla top kaybı yaşattı. Bugünkü mücadeleyi kendimize standart almamız lazım. Bu standartta mücadele etmemiz lazım. Rakip kim olursa olsun kaybetmek üzücü. Yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz."

        Maçın hakemi ile ilgili konuşmanın doğru olmayacağına işaret eden Palut, "Kadir bey ve Koray bey çok daha iyi bilirler. Bizim karar vereceğimiz anlar değil. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Maçın pozitif yanlarını kazanç, negatif yönlerini ders çıkarıp çalışarak aşmalıyız. Kararlar hakkında konuşsam da bizim için hiçbir faydası yok. Takımı buradan çıkarıp gelecek maça hazırlamalıyız. Maçlar kaybetmeye başladık. Benim görevim takımı ayağa kaldırıp kazanmaya başlatmam." şeklinde konuştu.

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