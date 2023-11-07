Rize ve Artvin'de İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine boykot kararı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), tesislerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), tesislerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.

RTEÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede boykot olduğu belirterek, "Üniversitemiz sosyal tesisleri ve kantinlerinde, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markaların ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AÇÜ'nün yazılı açıklamasında ise üniversitenin sosyal tesislerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen tüm markalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alındığı kaydedildi.