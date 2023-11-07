Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize ve Artvin'de İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine boykot kararı

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), tesislerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize ve Artvin'de İsrail'i destekleyen markaların ürünlerine boykot kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), tesislerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurma kararı aldı.

        RTEÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede boykot olduğu belirterek, "Üniversitemiz sosyal tesisleri ve kantinlerinde, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek veren bütün markaların ürünlerinin satışının yapılmamasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        AÇÜ'nün yazılı açıklamasında ise üniversitenin sosyal tesislerinde, Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen tüm markalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Otizmli Yusuf öğretmen, öğrencileriyle buluşmanın hayalini kuruyor
        Otizmli Yusuf öğretmen, öğrencileriyle buluşmanın hayalini kuruyor
        Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma b...
        Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansör kazası ile ilgili idari soruşturma b...
        RİZE'DE KYK YURDUNDA ZEMİNE ÇAKILAN BOŞ ASANSÖR PANİK YARATTI
        RİZE'DE KYK YURDUNDA ZEMİNE ÇAKILAN BOŞ ASANSÖR PANİK YARATTI
        Rize'de KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör panik yarattı
        Rize'de KYK yurdunda zemine çakılan boş asansör panik yarattı
        Rize'de kız öğrenci yurdunda asansör kazası
        Rize'de kız öğrenci yurdunda asansör kazası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu ve Özel, teröristlere selam verdi; al b...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu ve Özel, teröristlere selam verdi; al b...