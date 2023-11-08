İsrail menşeli ürünü iade eden çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü Rize'de bir çocuk, marketten aldığı ve İsrail menşeli olduğunu farkettiği ürünü iade etti.

Rize'de bir çocuk, marketten aldığı ve İsrail menşeli olduğunu farkettiği ürünü iade etti.

Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'ndeki bir markete gelen çocuk, alışveriş yaptıktan sonra buradan ayrıldı. Kısa süre sonra markete tekrar gelen çocuk, boykot edilen İsrail menşeli markalardan olan ürünü geri vermek istedi.

Çocuk, market sahibine durumu anlatarak aldığı ürünü başka bir marka ile değiştirdi.

Olay anına ait görüntüler, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çeşitli sosyal medya platformlarında da yayınlanan görüntüler ilgi gördü.