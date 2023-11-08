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        İsrail menşeli ürünü iade eden çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

        Rize'de bir çocuk, marketten aldığı ve İsrail menşeli olduğunu farkettiği ürünü iade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:42
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        İsrail menşeli ürünü iade eden çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü
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        Rize'de bir çocuk, marketten aldığı ve İsrail menşeli olduğunu farkettiği ürünü iade etti.

        Merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'ndeki bir markete gelen çocuk, alışveriş yaptıktan sonra buradan ayrıldı. Kısa süre sonra markete tekrar gelen çocuk, boykot edilen İsrail menşeli markalardan olan ürünü geri vermek istedi.

        Çocuk, market sahibine durumu anlatarak aldığı ürünü başka bir marka ile değiştirdi.

        Olay anına ait görüntüler, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çeşitli sosyal medya platformlarında da yayınlanan görüntüler ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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