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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Rize'de 594,63 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:16
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Rize'de 594,63 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler tarafından bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 594,63 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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